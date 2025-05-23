В городе продолжают работать несколько инициатив, которые обеспечивают бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре, одежду, средства гигиены и другие вещи первой необходимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре и другую гуманитарную помощь можно получить в городе благодаря деятельности ряда благотворительных организаций, сообщает Politeka.net.

Важно знать, куда именно обращаться за поддержкой.

В городе продолжают работать несколько инициатив, которые обеспечивают бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре, одежду, средства гигиены и другие вещи первой необходимости для переселенцев и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Горячие обеды для переселенцев предоставляются по адресу: улица Философская, 23. Пункт выдачи работает с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:30, в субботу – с 10:30 до 14:00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 0971906730.

Еще один пункт помощи действует по улице Троицкой, 15. Контактный номер: 067 610 49 69.

Кроме бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре, переселенцам доступны бесплатные одежды, обуви и гигиенические средства.

в Координационном гуманитарном штабе по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, 36. Телефон для связи: 066 771 58 48;

в "Каритас Донецк" в Днепре, где предоставляются продуктовые и гигиенические наборы, детское питание и подгузники. Контактные телефоны: 098 665 73 88, 095 459 55 20;

в "Каритасе Кривой Рог", который поддерживает переселенцев, прибывших с оккупированных территорий после 24 февраля. Здесь можно получить продуктовые и гигиенические наборы, включая детское питание, подгузники и специальные средства для пожилых людей. Телефон для справок: 098 892 03 69.

Эти инициативы призваны помочь тем, кто больше нуждается в поддержке в сложное время.

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