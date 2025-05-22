Якщо ви шукаєте роботу для ВПО в Дніпрі, то ці кілька вакансій можуть вам підійти.

Робота для ВПО в Дніпрі пропонує вакансії для офіціантів, майстрів перукарського мистецтва та автомалярів, повідомляє Politeka.

У кафе на Чечелівському районі потрібен офіціант із зарплатою 10 000–12 000 грн на місяць. Обіцяють позмінний графік 7/7 з 7:00 до 17:00, офіційне оформлення, соціальний пакет та можливе проживання в гуртожитку. Досвід бажаний, але не обов’язковий — передбачено оплачуване стажування. Обов’язки включають сервіровання столів, обслуговування клієнтів та робочий процес з банкетним меню.

У Кривому Розі на Даманському відкрито вакансію майстра перукаря з індивідуальним графіком і зарплатою до 35 000 грн. Запрошують як досвідчених спеціалістів, так і переселенців. Це чудова можливість для тих, хто хоче розвиватися та заробляти.

В Амур-Нижньодніпровському районі на велике СТО терміново потрібен автомаляр із досвідом. Приймають ВПО, людей з інвалідністю, студентів і пенсіонерів. Пропонують сдельну оплату, стабільне навантаження і комфортні умови. Важливо бути відповідальним та дотримуватися графіка.

Робота для ВПО в Дніпрі та області — це шанс знайти стабільність та перспективу у новому місті. За детальнішою інформацією звертайтеся за телефонами, вказаними в оголошеннях.