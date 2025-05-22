Робота для ВПО в Дніпрі пропонує вакансії для офіціантів, майстрів перукарського мистецтва та автомалярів, повідомляє Politeka.
У кафе на Чечелівському районі потрібен офіціант із зарплатою 10 000–12 000 грн на місяць. Обіцяють позмінний графік 7/7 з 7:00 до 17:00, офіційне оформлення, соціальний пакет та можливе проживання в гуртожитку. Досвід бажаний, але не обов’язковий — передбачено оплачуване стажування. Обов’язки включають сервіровання столів, обслуговування клієнтів та робочий процес з банкетним меню.
У Кривому Розі на Даманському відкрито вакансію майстра перукаря з індивідуальним графіком і зарплатою до 35 000 грн. Запрошують як досвідчених спеціалістів, так і переселенців. Це чудова можливість для тих, хто хоче розвиватися та заробляти.
В Амур-Нижньодніпровському районі на велике СТО терміново потрібен автомаляр із досвідом. Приймають ВПО, людей з інвалідністю, студентів і пенсіонерів. Пропонують сдельну оплату, стабільне навантаження і комфортні умови. Важливо бути відповідальним та дотримуватися графіка.
Робота для ВПО в Дніпрі та області — це шанс знайти стабільність та перспективу у новому місті. За детальнішою інформацією звертайтеся за телефонами, вказаними в оголошеннях.
Не втрачайте можливість знайти роботу, яка підходить саме вам, та почати новий етап життя у Дніпрі.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області: цифри в платіжках рекордно виростуть.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто саме має право на виплати від ООН.