Если вы ищете работу для ВПЛ в Днепре, то эти несколько вакансий могут вам подойти.

Работа для ВПЛ в Днепре предлагает вакансии для официантов, мастеров парикмахерского искусства и автомаляров, сообщает Politeka.

В кафе в Чечелевском районе требуется официант с зарплатой 10 000–12 000 грн в месяц. Обещают посменный график 7/7 с 7:00 до 17:00, официальное оформление, социальный пакет и проживание в общежитии. Опыт желателен, но не обязателен — предусмотрена оплачиваемая стажировка. Обязанности включают сервировку столов, обслуживание клиентов и рабочий процесс с банкетным меню.

В Кривом Роге на Даманском открыта вакансия мастера парикмахера с индивидуальным графиком и зарплатой до 35 000 грн. Приглашают как опытных специалистов, так и переселенцев. Это отличная возможность для тех, кто хочет развиваться и зарабатывать.

В Амур-Нижнеднепровском районе на большое СТО срочно нужен автомаляр с опытом. Принимают ВПЛ, людей с инвалидностью, студентов и пенсионеров. Предлагают сдельную оплату, стабильную нагрузку и комфортные условия. Важно быть ответственным и соблюдать график.

Работа для ВПЛ в Днепре и области — это шанс найти стабильность и перспективу в новом городе. За более подробной информацией обращайтесь по телефонам, указанным в объявлениях.