Метою грошової допомоги у Полтавській області є підтримка внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які повернулися з-за кордону

Благодійний фонд "Право на захист" у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН розпочав реєстрацію на грошову допомогу для пенсіонерів в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Як вказують представники організації гроші надаються для оплати оренди житла у 2025 році.

Метою грошової допомоги у Полтавській області є підтримка внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які повернулися з-за кордону й опинилися в складних житлових умовах. Подати заявку можуть:

ВПО та пенсіонери, що повернулися в Україну, які мешкають у місцях тимчасового проживання або ризикують бути з них виселеними;

особи, що орендують житло в непридатному для проживання стані;

ті, хто перебуває під загрозою виселення з орендованого житла.

Один із ключових критеріїв участі — наявність плану подальших дій для досягнення фінансової спроможності самостійно оплачувати житло після завершення періоду підтримки. Це може бути працевлаштування, додатковий підробіток, відкриття власної справи або підвищення кваліфікації.

Кандидати повинні самостійно знайти житло, яке відповідатиме потребам родини, та оплатити перші два місяці оренди. Витрати буде компенсовано у межах програми.

Участь доступна лише для домогосподарств, жоден із членів яких не отримував раніше фіндопомоги і не користується державними програмами субсидій на ці потреби.

Для подання заявки на грошову допомогу в Полтавській області необхідно заповнити анкету за спеціальним посиланням. Після первинного відбору кандидати проходитимуть співбесіду, за результатами якої буде ухвалено рішення щодо включення до програми.

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