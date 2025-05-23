Целью денежной помощи в Полтавской области является поддержка внутренне перемещенных лиц, а также вернувшихся из-за границы граждан

Благотворительный фонд "Право на защиту" в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН приступил к регистрации на денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Как указывают представители организации, деньги предоставляются для оплаты аренды жилья в 2025 году.

Целью денежной помощи в Полтавской области является поддержка внутренне перемещенных лиц, а также вернувшихся из-за границы граждан и оказавшихся в сложных жилищных условиях. Подать заявку могут:

ВПЛ и пенсионеры, которые вернулись в Украину, проживают в местах временного проживания или рискуют быть из них выселенными;

лица, арендующие дом в непригодном для проживания состоянии;

те, кто находится под угрозой выселения из арендуемого жилья.

Один из ключевых критериев участия — наличие плана дальнейших действий по достижению финансовой способности самостоятельно оплачивать жилье после завершения периода поддержки. Это может быть трудоустройство, дополнительная подработка, открытие собственного дела или повышение квалификации.

Кандидаты должны самостоятельно найти жилье, отвечающее потребностям семьи, и оплатить первые два месяца аренды. Расходы будут компенсированы в рамках программы.

Участие доступно только для домохозяйств, ни один из членов которых не получал ранее финпомощь и не пользуется государственными программами субсидий на эти нужды.

Для подачи заявки на денежную помощь в Полтавской области необходимо заполнить анкету по специальной ссылке. После первоначального отбора кандидаты будут проходить собеседование, по результатам которого будет принято решение о включении в программу.

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