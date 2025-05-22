Якщо ви шукаєте роботу для ВПО в Харкові, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Робота для ВПО в Харкові пропонує кілька актуальних вакансій для осіб, які шукають стабільну зайнятість, повідомляє Politeka.

Зокрема, в Холодногірському районі (Сортировка) терміново потрібен охоронець із досвідом. Пропонується офіційне працевлаштування, графік роботи — доба через троє, заробітна плата — 1200 грн за зміну (приблизно 9 500–10 000 грн на місяць). Кандидати мають бути без шкідливих звичок і в доброму фізичному стані.

Мережа магазинів «Аврора мультимаркет» також запрошує у команду продавців і заступників керуючого. Вакансії відкриті у Шевченківському районі: просп. Перемоги, вул. Ромен Роллана та вул. Старицького. Заробітна плата — від 12 500 до 21 000 грн, залежно від посади та навантаження. Пропонуються повна зайнятість, змінний графік, навчання, карʼєрне зростання та 15% знижки на покупки.

Для чоловіків обов’язкова наявність військового обліку. Перевага надається саме ВПО та людям з інвалідністю — компанія підтримує своїх працівників матеріально.

Ці вакансії створені, аби забезпечити роботою переселенців, тож якщо вам потрібна робота для ВПО в Харкові — це гарна можливість почати новий етап.