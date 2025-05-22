Если вы ищете работу для ВПЛ в Харькове, то несколько этих вариантов могут вам подойти.

Работа для ВПЛ в Харькове предлагает несколько актуальных вакансий для лиц, ищущих стабильную занятость, сообщает Politeka.

В частности, в Холодногорском районе (Сортировка) срочно требуется охранник с опытом. Предлагается официальное трудоустройство, график работы - сутки через трое, заработная плата - 1200 грн в смену (примерно 9500-10000 грн в месяц). Кандидаты должны быть без вредных привычек и в хорошем физическом состоянии.

Сеть магазинов "Аврора мультимаркет" также приглашает в команду продавцов и заместителей управляющего . Вакансии открыты в Шевченковском районе: просп. Победы, ул. Ромен Роллана и ул. Старицкого. Заработная плата – от 12 500 до 21 000 грн, в зависимости от должности и погрузки. Предлагаются полная занятость, сменный график, обучение, карьерный рост и 15% скидки на покупки.

Для мужчин обязательно наличие военного учета. Предпочтение отдается именно ВПЛ и людям с инвалидностью — компания поддерживает своих работников материально.

Эти вакансии созданы, чтобы обеспечить работой переселенцев, так что если вам нужна работа для ВПЛ в Харькове — это хорошая возможность начать новый этап.