Отримати грошову допомогу в Сумах можуть пенсіонери та лише ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Грошова допомога для пенсіонерів в Сумах в розмірі 10 800 гривень на одну особу призначена для найбільш уразливих громадян, які постраждали через війну, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба організації.

Виплата здійснюється щомісячно по 3 600 гривень протягом трьох місяців. Отримати грошову допомогу в Сумах можуть пенсіонери та лише ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Передусім це:

особи, які нині проживають у районах, де ведуться бойові дії;

громадяни, що були змушені покинути свої домівки через війну;

домогосподарства, які опинилися у вразливому становищі.

Програма передбачена тільки для осіб, що наразі перебувають на території України. Подати повторну заявку можуть лише ті, хто отримував допомогу від гуманітарних організацій не менш як пів року тому.

Прийом заявок триватиме до 27 травня 2025 року включно, до 17:00.

Для подання заявки на грошову допомогу в Сумах необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картку;

довідку ВПО (за наявності);

свідоцтва про народження дітей (якщо є);

ідентифікаційні коди всіх повнолітніх членів родини (від 18 років);

номер особистого банківського рахунку у форматі IBAN (починається з UA та має 27 символів). Не підходять рахунки єПідтримки, а також пенсійні чи соціальні картки;

документи, що підтверджують вразливість (медичні довідки, посвідчення про інвалідність тощо).

"Після завершення процесу подання команда NRC опрацює інформацію і прийме рішення протягом 5–6 тижнів. Однак якщо в заявці є помилки, процес може затягнутися", — додали організатори.

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