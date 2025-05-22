Получить денежную помощь в Сумах могут пенсионеры и только находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумах в размере 10 800 гривен на одного человека предназначена для наиболее уязвимых граждан, пострадавших из-за войны войны, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выплата производится ежемесячно по 3 600 гривен в течение трех месяцев. Получить пособие в Сумах могут пенсионеры и только те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. Прежде всего это:

лица, ныне проживающие в районах, где ведутся боевые действия;

граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за войны;

домохозяйства, оказавшихся в уязвимом положении.

Программа предусмотрена только для лиц, которые находятся на территории Украины. Подать повторную заявку могут только те, кто получал помощь от гуманитарных организаций не менее полугода назад.

Прием заявок продлится до 27 мая 2025 года включительно до 17:00.

Для подачи заявки на денежную помощь в Сумах необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

справку ВПЛ (при наличии);

свидетельства о рождении детей (если есть);

идентификационные коды всех совершеннолетних членов семьи (18 лет);

номер личного банковского счета в формате IBAN (начинается с UA и 27 символов). Не подходят счета есть Поддержки, а также пенсионные или социальные карты;

документы, подтверждающие уязвимость (медицинские справки, удостоверения об инвалидности и т.п.).

"По завершении процесса подачи команда NRC проработает информацию и примет решение в течение 5–6 недель. Однако если в заявке есть ошибки, процесс может затянуться", — добавили организаторы.

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