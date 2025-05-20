Відключення газу в Запоріжжі задля безпеки мешканців у майбутньому.

Відключення газу в Запоріжжі торкнеться мешканців села Люцерна, де з 20 по 30 травня призупинять газопостачання, повідомляє Politeka.

Причина — планова заміна ділянки підземного газопроводу, про що повідомили в АТ «Запоріжгаз».

Роботи проводять для підвищення безпеки й надійності системи постачання, тож тимчасові незручності — необхідний крок.

Місцевих мешканців просять поставитися з розумінням до ситуації, а також сприяти працівникам «Запоріжгазу», які здійснюватимуть обхід домогосподарств. Зокрема, важливо забезпечити доступ до газових приладів — це пришвидшить перевірку систем і дозволить оперативно відновити подачу газу після завершення робіт.

Фахівці підкреслюють, що тимчасові обмеження — це частина важливих заходів для уникнення аварій. Заміна старих ділянок трубопроводу допоможе запобігти витокам і технічним несправностям у майбутньому.

АТ «Запоріжгаз» дякує споживачам за розуміння та наголошує: безпека понад усе. Після завершення робіт газ буде поступово подаватися згідно з технічними нормами.

Відключення газу в Запоріжжі — це тимчасова незручність заради безпеки кожного.

Жителів закликають стежити за оголошеннями місцевої влади та оперативною інформацією від «Запоріжгазу». У разі виникнення питань або проблем мешканці можуть звертатися до контакт-центру компанії.

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