Відключення світла в Запоріжжі 21 травня є частиною щорічного технічного обслуговування мереж.

Відключення світла в Запоріжжі 21 травня торкнеться десятків вулиць у зв’язку з проведенням планових робіт на електрообладнанні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Тимчасове знеструмлення заплановане у кількох районах міста, зокрема з 09:00 до 17:00 на вулицях Військбуд, Героїв полку «Азов», Нижньодніпровській, Пластовій, Перемоги, Азовській, Броньовій, Волі, Вузівській, Донецькій, Електричній, Зорепадній, Кам’яній, Космічній, Краєвидній, Лазаретній, Літературній

А також на вул. Набережній, Вишнівського, Вересая, Райдужній, Степовій, Тополиній, Ювілейній, Юрія Шульте та провулку Мелітопольському.

Крім того, короткочасні перерви в електропостачанні передбачені на вулицях Дудикіна (з 13:00 до 17:00), Щасливій (протягом дня) та Електрозаводській (з 09:00 до 13:00).

Причиною є плановий ремонт електрообладнання, який необхідний для забезпечення надійної роботи енергосистеми міста. Енергетики просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і рекомендують заздалегідь зарядити електронні пристрої, а також подбати про альтернативні джерела світла у разі потреби.

Нагадаємо, що відключення світла в Запоріжжі 21 травня проводиться в межах регламентних заходів і є частиною щорічного технічного обслуговування мереж.

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