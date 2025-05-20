Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області може вдарити по гаманцях місцевих жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області стосується газу, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Газмережі.

З 1 травня 2025 року в Україні запровадили додаткову плату за розподіл газу, що призведе до підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області.

Як повідомили у компанії "Газмережі", йдеться про так звану третю платіжку, яка охоплюватиме технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Ця послуга передбачає перевірку стану систем і обладнання задля гарантування безпеки.

Перевірки проводитимуться залежно від віку будинку: раз на п’ять років — якщо будівлі до 25 років, і раз на три — якщо більше. Рахунки за нову послугу почнуть надходити вже у травні, тому мешканцям варто бути готовими до нових витрат.

Водночас деякі категорії українців можуть отримати 25% знижки на оплату комуналки. Йдеться про осіб зі статусом "дитина війни", чий середньомісячний дохід не перевищує 4240 грн. Щоб скористатися пільгою, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду та відповідні документи.

Отже, попри підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області, частина громадян України може пом’якшити фінансове навантаження завдяки законним пільгам.

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