Робота для пенсіонерів в Запоріжжі часто стає чи не єдиною можливістю залишатися активним після виходу на пенсію, і при цьому отримувати хороші гроші.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі поступово стає не винятком, а звичною частиною місцевого ринку праці, повідомляє Politeka.

Все більше роботодавців готові приймати людей поважного віку та пропонують гідні умови. На платформі OLX постійно з’являється все більше позицій, які підходять саме для тих, кому за шістдесят. Причому йдеться не просто про зайнятість заради зайнятості, а про справді гарну зарплату.

Один із прикладів це робота для пенсіонерів в Запоріжжі черговим по території у Шевченківському районі. Пропозиція адресована саме літнім людям, які проживають неподалік. Вимоги цілком прості: дисципліна, відповідальність, адекватне ставлення до обов’язків.

Є й варіанти, де потрібно більше фізичних зусиль. Наприклад, фасування сипучих продуктів харчування. Там потрібен чоловік, бажано з досвідом. Ця робота для пенсіонерів в Запоріжжі знаходиться в районі бази "ТАКО" в третьому Шевченківському мікрорайоні. Заробітну плату обіцяють в межах 13–15 тисяч.

Ще одна позиція це приймальник вторинної сировини. Праця не найпростіша, але й не потребує спеціальної освіти. Важливо бути чесним, пунктуальним і сумлінним. Роботодавці прямо зазначають що ті, кому за 60 їм підходять. Графік передбачає зміни з ранку до вечора, але зарплату виплачують щотижня.

Отже, для тих, хто все ще хоче працювати, варіанти завжди знайдуться, незалежно від того, наскільки ви маєте гарну фізичну підготовку.

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