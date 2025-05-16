Работа для пенсионеров в Запорожье часто становится едва ли не единственной возможностью оставаться активной после выхода на пенсию, и при этом получать хорошие деньги.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится не исключением, а привычной частью местного рынка труда, сообщает Politeka.

Все больше работодателей готовы принимать людей преклонных лет и предлагают достойные условия. На платформе OLX постоянно появляется все больше позиций, подходящих именно для тех, кому за шестьдесят. Причем речь идет не просто о занятости ради занятости, а о действительно хорошей зарплате.

Один из примеров – это работа для пенсионеров в Запорожье дежурным по территории в Шевченковском районе. Предложение адресовано именно пожилым людям, проживающим неподалеку. Требования вполне просты: дисциплина, ответственность, адекватное отношение к обязанностям.

Есть и варианты, где требуется больше физических усилий. Например, расфасовка сыпучих продуктов питания. Там нужен мужчина, желательно с опытом. Эта работа для пенсионеров в Запорожье находится в районе базы "ТАКО" в третьем Шевченковском микрорайоне. Заработную плату обещают в пределах 13-15 тысяч.

Еще одна позиция – это приемник вторичного сырья. Труд не самый простой, но и не нуждается в специальном образовании. Важно быть честным, пунктуальным и добросовестным. Работодатели прямо отмечают, что те, кому за 60 им подходят. График предусматривает изменения с утра до вечера, но зарплату выплачивают еженедельно.

Итак, для тех, кто все еще хочет работать, варианты всегда найдутся, независимо от того, насколько у вас хорошая физическая подготовка.

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