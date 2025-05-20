Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области может ударить по кошелькам местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области касается газа, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Газсети .

С 1 мая 2025 года в Украине была введена дополнительная плата за распределение газа, что приведет увеличению цен на Запорожье.

Как сообщили в компании "Газсети", речь идет о так называемой третьей платежке, которая будет охватывать техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах. Эта услуга предусматривает проверку состояния систем и оборудования для обеспечения безопасности.

Проверки будут проводиться в зависимости от возраста дома: раз в пять лет – если здания до 25 лет, и раз в три – если больше. Счета за новый сервис начнут поступать уже в мае, поэтому жителям стоит готовиться к новым расходам.

В то же время, некоторые категории украинцев могут получить 25% скидки на оплату коммуналки. Речь идет о лицах со статусом "ребенок войны", чей среднемесячный доход не превышает 4240 грн. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и соответствующие документы.

Следовательно, несмотря на повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области, часть граждан Украины может смягчить финансовую нагрузку благодаря законным льготам.

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