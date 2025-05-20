Отключение света в Запорожье 21 мая коснется десятков улиц в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Временное обесточивание запланировано в нескольких районах города, в том числе с 09:00 до 17:00 на улицах Военныйстрой, Героев полка «Азов», Нижнеднепровской, Пластовой, Победы, Азовской, Броневой, Воли, Вузовской, Донецкой, Электрической, Зоре Лазаретный, литературный

А также по ул. Набережной, Вишневского, Вересая, Радужной, Степной, Тополиной, Юбилейной, Юрия Шульте и Мелитопольском переулке.

Кроме того, кратковременные перерывы в электроснабжении предусмотрены на улицах Дудыкина (с 13:00 до 17:00), Счастливом (в течение дня) и Электрозаводском (с 09:00 до 13:00).

Причиной планового ремонта электрооборудования, который необходим для обеспечения надежной работы энергосистемы города. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее зарядить электронные устройства, а также позаботиться об альтернативных источниках света в случае необходимости.

Напомним, что отключение света в Запорожье 21 мая производится в рамках регламентных мероприятий и является частью ежегодного технического обслуживания сетей.

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