Отключение газа в Запорожье в целях безопасности жителей в будущем.

Отключение газа в Запорожье коснется жителей села Люцерна, где с 20 по 30 мая приостановят газоснабжение, сообщает Politeka.

Причина – плановая замена участка подземного газопровода, о чем сообщили в АО «Запорожгаз».

Работы проводят для повышения безопасности и надежности системы снабжения, поэтому временные неудобства необходимый шаг.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к ситуации, а также оказывать содействие работникам «Запорожгаза», которые будут осуществлять обход домохозяйств. В частности, важно обеспечить доступ к газовым приборам – это ускорит проверку систем и позволит оперативно возобновить подачу газа после завершения работ.

Специалисты подчеркивают, что временные ограничения — это часть важных мер по избежанию аварий. Замена старых участков трубопровода поможет предотвратить утечки и технические неисправности в будущем.

АО «Запорожгаз» благодарит потребителей за понимание и подчеркивает: безопасность превыше всего. После завершения работ газ будет постепенно подаваться согласно техническим нормам.

Отключение газа в Запорожье – это временное неудобство ради безопасности каждого.

Жителей призывают следить за объявлениями местных властей и оперативной информацией от «Запорожгаза». В случае возникновения вопросов или проблем жители могут обращаться в контакт-центр компании.

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