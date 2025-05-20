Синоптики вже поділилися прогнозом погоди в Дніпрі на 21 травня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Дніпрі на 21 травня обіцяє переважно хмарний ранок та день із поступовим проясненням до вечора, повідомляє Politeka.

За останні 130 років у цей день максимальна температура сягала +32°C (у 2007 році), а мінімальна опускалась до +2°C (у 1917 році). Цьогоріч нічні і ранкові температури триматимуться близько +10–11°C, вдень повітря прогріється до +20°C. Атмосферний тиск поступово підвищуватиметься від 743 до 748 мм рт. ст., а вологість буде досить високою — від 84% вночі до 52% у другій половині дня.

Варто зауважити, що висока вологість ускладнює охолодження тіла, підвищує ризик теплового удару та сприяє розвитку грибкових інфекцій.

Ранок і початок дня в Дніпрі будуть хмарними, збережеться дрібний нічний дощ, який ближче до середини дня повинен припинитися. Вітер помірний, зі швидкістю 2,5–4,5 м/с. Ввечері небо розсіється, і місто зустріне ясну погоду.

Народний прогноз погоди нагадує: якщо на 21 травня буде дощ, грибів у лісі з’явиться багато. У цей день традиційно пекли пироги, якими пригощали мандрівників і бідних. Природа у цей час пробуджується — лопаються бруньки у лісової шипшини, а ранні іриси починають цвісти.

Отже, прогноз погоди в Дніпрі на 21 травня передбачає прохолодний і вологий день із перспективою теплішого вечора та весняного настрою.

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