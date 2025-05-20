Синоптики уже поделились прогнозом погоды в Днепре на 21 мая и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Днепре на 21 мая обещает облачное утро и день с постепенным прояснением к вечеру, сообщает Politeka.

За последние 130 лет в этот день максимальная температура достигала +32 ° C (в 2007 году), а минимальная опускалась до +2 ° C (в 1917). В этом году ночные и утренние температуры будут держаться около +10–11°C, днем ​​воздух прогреется до +20°C. Атмосферное давление будет постепенно повышаться от 743 до 748 мм рт. ст., а влажность будет достаточно высокой – от 84% ночью до 52% во второй половине дня.

Следует заметить, что высокая влажность затрудняет охлаждение тела, повышает риск теплового удара и способствует развитию грибковых инфекций.

Утро и начало дня в Днепре облачные, сохранится мелкий ночной дождь, который ближе к середине дня должен прекратиться. Ветер умеренный, со скоростью 2,5–4,5 м/с.

Народный прогноз погоды напоминает: если на 21 мая будет дождь, то грибов в лесу появится много. В этот день традиционно пекли пироги, которыми угощали путешественников и бедных. Природа в это время пробуждается — лопаются почки у лесного шиповника, а ранние ирисы начинают цвести.

Итак, прогноз погоды в Днепре на 21 мая предполагает прохладный и влажный день с перспективой более теплого вечера и весеннего настроения.

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