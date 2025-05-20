Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 21 травня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 21 травня обіцяє прохолодний і дощовий день з поступовим проясненням ввечері, повідомляє Politeka.

За останні 130 років у цей день температура максимально піднімалася до +31°C (у 1949 році), а мінімальна сягала +4°C (у 2002 та 2017 роках). Цьогоріч уночі температура триматиметься близько +10…+11°C, а вдень потеплішає до +21°C. Вітер очікується зі швидкістю 3–4 м/с, а вологість коливатиметься від 86% уночі до 49% у другій половині дня.

Варто зауважити, що висока вологість може спричиняти дискомфорт, погіршувати тепловіддачу організму та підвищувати ризик розвитку грибкових інфекцій і алергій.

З ранку в Запоріжжі очікується дрібний дощ, який поступово припиниться ближче до вечора, коли небо почне прояснюватися. Атмосферний тиск підвищуватиметься протягом дня від 746 до 752 мм рт. ст., що сприятиме стабілізації погоди. Ймовірність опадів у першій половині дня залишатиметься високою, а ввечері знизиться до мінімуму.

Народний прогноз вказує, що дощ є добрим знаком для грибів — їх буде багато. Традиційно у цей день пекли пироги, якими пригощали мандрівників і бідних. Природа оживає: лопаються бруньки у лісової шипшини, а ранні іриси починають цвісти.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 21 травня свідчить про змінну, але доволі комфортну весняну погоду з передвісниками літнього тепла.

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