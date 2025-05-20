Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 21 мая и поведали все детали.

Прогноз погоды в Запорожье на 21 мая сулит прохладный и дождливый день с постепенным прояснением вечером, сообщает Politeka.

За последние 130 лет в этот день температура максимально поднималась до +31°C (в 1949 году), а минимальная достигала +4°C (в 2002 и 2017 годах). В этом году температура ночью будет держаться на уровне +10…+11°C, а днем ​​потеплеет до +21°C. Ожидается ветер со скоростью 3–4 м/с, влажность воздуха составит от 86% ночью до 49% днем.

Следует заметить, что высокая влажность может вызвать дискомфорт, ухудшать теплоотдачу организма и повышать риск развития грибковых инфекций и аллергий.

Утром в Запорожье ожидается мелкий дождь, который постепенно прекратится ближе к вечеру, когда небо начнет проясняться. Атмосферное давление будет увеличиваться в течение дня от 746 до 752 мм рт. ст., что будет способствовать стабилизации погодных условий. Вероятность осадков в первой половине дня будет оставаться высокой, а к вечеру снизится до минимума.

Народный прогноз указывает, что дождь является хорошим знаком для грибов – их будет много. Традиционно в этот день пекли пироги, которыми угощали путешественников и бедных. Природа оживает: лопаются почки у лесного шиповника, а ранние ирисы начинают цвести.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 21 мая свидетельствует об изменяющейся, но достаточно комфортной весенней погоде с предвестниками летнего тепла.

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