До 1 червня запроваджено обмеження руху в Житомирській області, повідомляє Politeka.

Йдеться про місто Звягель та вулицю Вокзальну.

У період з 15 травня до 1 червня на цій вулиці триватимуть будівельні роботи, пов’язані з будівництвом водопровідної мережі. Через це шлях транспорту буде обмежено з частковим перекриттям – транспортний потік проходитиме лише однією смугою.

В управлінні житлово-комунального господарства та екології міської ради повідомили, що це стосується ділянки від вулиці Вокзальної до Лесі Українки. Тут комунальні служби здійснюватимуть улаштування оглядових колодязів у місцях приєднання до нової водопровідної мережі. Це необхідні роботи для покращення інфраструктури міста.

У міській раді наголошують, що обмеження руху в Житомирській області можуть спричинити тимчасові незручності для водіїв та мешканців. Тому мешканців закликають з розумінням ставитися до ситуації та планувати маршрути заздалегідь, аби уникнути зайвих затримок. Безпека і комфорт громадян залишаються пріоритетом під час виконання робіт.

Жителів і водіїв просять дотримуватися встановлених правил і звертати увагу на тимчасові дорожні знаки, що регулюють рух на цій ділянці. Усі роботи проводяться з урахуванням безпеки та мінімізації незручностей для мешканців Житомирської області.

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