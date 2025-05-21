Во время ограничения движения в Житомирской области местные призывают планировать маршруты заранее, чтобы избежать лишних задержек.

До 1 июня введено ограничение движения в Житомирской области, сообщает Politeka.

Речь идет о городе Звягеле и улице Вокзальной.

В период с 15 мая по 1 июня на этой улице будут продолжаться строительные работы, связанные со строительством водопроводной сети. Поэтому путь транспорта будет ограничен с частичным перекрытием – транспортный поток будет проходить только одной полосой.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства и экологии городского совета сообщили, что это касается участка от улицы Вокзальной до Леси Украинки. Здесь коммунальные службы будут осуществлять устройство смотровых колодцев в местах подключения к новой водопроводной сети. Это необходимые работы по улучшению инфраструктуры города.

В городском совете отмечают, что ограничения движения в Житомирской области могут вызвать временные неудобства для водителей и жителей. Поэтому жителей призывают с пониманием относиться к ситуации и планировать маршруты заранее во избежание лишних задержек. Безопасность и комфорт граждан остаются приоритетом при выполнении работ.

Жителей и водителей просят соблюдать установленные правила и обращать внимание на временные дорожные знаки, регулирующие движение на этом участке. Все работы производятся с учетом безопасности и минимизации неудобств для жителей Житомирской области.

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