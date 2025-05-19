Безкоштовні продукти для ВПО у Житомирській області можна отримати за дотримання певних критеріїв.

Безкоштовні продукти для ВПО в Житомирській області надає благодійний фонд “Карітас. Бердичів УГКЦ”, повідомляє Politeka.

Продовжується видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають певним критеріям. Допомога спрямована на підтримку родин з маленькими дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Отримати продуктові набори можуть лише ті переселенці, які зареєстровані у місті Бердичів, не отримували допомогу від фонду у березні та квітні 2025 року і мають дітей віком до трьох років. Це дозволяє фонду адресно допомагати тим, хто найбільше потребує підтримки у поточний період.

Видача продуктових пакунків відбувається за адресою: м. Бердичів, вул. Руська, 18. Прийти слід у часовому проміжку з 10:00 до 13:00. При собі обов’язково мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО, а також свідоцтво про народження дитини. Без надання повного пакета документів отримання допомоги буде неможливим.

Ініціатива “Карітас” покликана підтримати родини з маленькими дітьми в період вимушеного переселення. Безкоштовні продукти для ВПО в Житомирській області – це не лише можливість забезпечити базові потреби, а й відчуття турботи та солідарності у складні часи.

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