Бесплатные продукты для ВПЛ в Житомирской области можно получить при соблюдении определенных критериев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Житомирской области предоставляет благотворительный фонд "Каритас. Бердичев УГКЦ", сообщает Politeka.

Продолжается выдача гуманитарной помощи в виде продуктовых и гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, отвечающих определенным критериям. Помощь направлена ​​на поддержку семей с маленькими детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.

Получить продуктовые наборы могут только те переселенцы, которые зарегистрированы в Бердичеве, не получали помощь от фонда в марте и апреле 2025 года и имеют детей в возрасте до трех лет. Это позволяет фонду адресно помогать тем, кто больше нуждается в поддержке в текущий период.

Выдача продуктовых пакетов производится по адресу: г. Бердичев, ул. Русская, 18. Придти следует во временном промежутке с 10:00 до 13:00. При себе обязательно иметь паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ, а также свидетельство о рождении ребенка. Без предоставления полного пакета документов получение помощи будет невозможным.

Инициатива "Каритас" призвана поддержать семьи с маленькими детьми в период вынужденного переселения. Бесплатные продукты для ВПЛ в Житомирской области – это не только возможность обеспечить базовые потребности, но и чувство заботы и солидарности в сложные времена.

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