У Житомирі вдова домоглася через суд виплати пенсії, яку її чоловік так і не встиг отримати за життя, це і призвело до судової тяганини.

Після нарахування підвищення пенсії в Житомирі, жінка вимагала від Пенсійного фонду понад 124 тисяч гривень, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Богунського районного суду міста, все почалося ще за життя чоловіка. Він звернувся до феміди, аби домогтись перерахунку своєї пенсії в Житомирі.

Йшлося про підвищення, яке передбачене для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зонах радіоактивного забруднення. Закон говорить, що таким людям повинні нараховувати доплату у розмірі двох мінімальних зарплат. Суд його позов задовольнив, визнавши, що пенсія в Житомирі має бути збільшена.

Але на цьому все й зупинилося. Громадянин помер, не дочекавшись виплати. Після його смерті право на ці гроші перейшло до вдови. Як спадкоємиця вона звернулась до Пенсійного фонду, аби отримати невиплачене.

Богунський райсуд встав на її бік. Судді розібралися в ситуації й визнали, що жінка має повне право на ці гроші. Сума, яка мала бути виплачена покійному чоловіку, була чітко обрахована - 124 249 гривень. І вона не виплачена досі.

Суд окремо наголосив, що відсутність бюджетного фінансування не може бути виправданням для невиконання рішень суду. І тим паче це не причина, щоб відмовляти спадкоємиці. Отже, тепер Пенсійний фонд зобов’язаний сплатити вдові 124 249 грн.

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