В Житомире вдова добилась через суд выплаты пенсии, которую ее муж так и не успел получить при жизни, это и привело к судебным разбирательствам.

После начисления повышения пенсии в Житомире женщина требовала от Пенсионного фонда более 124 тысяч гривен, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Богунского районного суда города, все началось еще при жизни мужчины. Он обратился к фемиде, чтобы добиться перерасчета своей пенсии в Житомире.

Речь шла о повышении, предусмотренном для неработающих пенсионеров, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. Закон гласит, что таким людям должны начислять доплату в размере двух минимальных зарплат. Суд его иск удовлетворил, признав, что пенсия в Житомире должна быть увеличена.

Но на этом все и остановилось. Гражданин умер, не дождавшись выплаты. После его смерти право на эти деньги перешло к вдове. Как наследница она обратилась в Пенсионный фонд, чтобы получить невыплаченное.

Богунский райсуд встал на ее сторону. Судьи разобрались в ситуации и признали, что женщина имеет полное право на эти деньги. Сумма, которая должна была быть выплачена покойному мужчине, была четко рассчитана – 124 249 гривен. И она не выплачена до сих пор.

Суд особо подчеркнул, что отсутствие бюджетного финансирования не может быть оправданием для невыполнения решений суда. И тем более, это не причина, чтобы отказывать наследнице.

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