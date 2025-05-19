Пенсія у Дніпрі, дізнайтесь, хто з пенсіонерів може залишитися без виплат за три місяці.

У травні 2025 року мешканцям Дніпра , які досягли пенсійного віку, слід звернути особливу увагу на терміни подання заяви на призначення пенсії, щоб не втратити виплати, повідомляє Politeka.

Відповідно до законодавства України, пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем ​​досягнення необхідного віку, за умови, що воно було подано не пізніше як за три місяці з цього дня.

Якщо заява подається пізніше, нарахування грошей почнеться тільки з дати подання, і пенсіонер може втратити гроші за попередні місяці.

Якщо цей вік настав 1 березня, його слід подати до 1 червня. При подачі після цієї дати пенсія нараховуватиметься лише з дати заяви, і виплати за три місяці – березень, квітень та травень будуть втрачені.

Як уникнути втрати виплат у Дніпрі:

Зверніться до ПФУ протягом трьох місяців після досягнення віку.

Підготуйте необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують трудовий стаж та інші необхідні документи.

Подайте заяву особисто у сервісних центрах ПФУ, через веб-портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток "Дія".

Важливо контролювати термін подачі, щоб не втратити гроші. У разі виникнення питань рекомендується звернутися на гарячу лінію контакт-центру ПФУ за номером 0 800 300 545.

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