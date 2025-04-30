Местных жителей волнует вопрос, изменится ли пенсия в Днепре с 1 мая, поэтому подробнее рассказываем о том, кому можно ожидать доплату.

Пенсия в Днепре с 1 мая не будет массово перечисляться, однако для части пенсионеров все-таки будут некоторые изменения, сообщает Politeka.

Увеличенная пенсия в Днепре с 1 мая 2025 г. предусмотрена для отдельных категорий получателей, в зависимости от возраста, трудового стажа или статуса внутренне перемещенного лица.

После апрельского повышения для граждан, которым уже исполнилось 65 и имеющих полный страховой стаж, а также автоматического перерасчета для работающих пенсионеров, новые общие доплаты в последний месяц весны не предусмотрены. То есть большинство пенсионеров будут получать свои привычные суммы без изменений.

В то же время, те, кому уже обновили выплаты в апреле, будут продолжать получать повышенную сумму. А вот фактическое начисление за апрель и следующий месяц произойдет в июне.

Есть и приятная новость для людей, которым в новом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет. Именно они получат повышение пенсии с 1 мая 2025 в Днепре. Это так называемые возрастные доплаты, которые начисляются автоматически. Но при условии, что общая сумма не превышает 10 тысяч 340 гривен.

Если человек достиг 70-летия, он может рассчитывать до 300 грн. Те, кому уже исполнилось 75, получат до 456 грн. А граждане от 80 лет и старше — до 570. Особое внимание стоит обратить и тем пенсионерам, которые имеют статус ВПЛ. Если человек приобрел этот статус еще до 24 февраля 2022 года, но до 31 марта 2024 года не прошел физическую идентификацию, пора сделать это настало.

Без такой процедуры выплаты приостанавливаются. Идентификацию можно пройти лично в Сбербанке, в сервисном центре Пенсионного фонда или в электронном кабинете на портале ПФУ.

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