Пенсия в Днепре, узнайте, кто из пенсионеров может остаться без выплат за три месяца.

В мае 2025 года жителям Днепра , достигшим пенсионного возраста, следует обратить особое внимание на сроки подачи заявления на назначение пенсии, чтобы не потерять выплаты, сообщает Politeka.

Согласно законодательству Украины, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения необходимого возраста, при условии, что оно было подано не позднее трех месяцев с этого дня.

Если заявление подается позже, начисление денег начнется только с даты подачи и пенсионер может потерять деньги за предыдущие месяцы.

Если этот возраст наступил 1 марта, его следует представить до 1 июня. При подаче после этой даты пенсия будет начисляться только с даты заявления, и выплаты за три месяца – март, апрель и май будут потеряны.

Как избежать потери выплат в Днепре:

Обратитесь в ПФУ в течение трех месяцев после достижения возраста.

Подготовьте необходимые документы: паспорт, идентификационный код, подтверждающие трудовой стаж и другие необходимые документы.

Подайте заявление лично в сервисных центрах ПФУ, через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Дія".

Важно контролировать сроки подачи, чтобы не потерять деньги. При возникновении вопросов рекомендуется обратиться на горячую линию контакт-центра ПФУ по номеру 0 800 300 545.

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