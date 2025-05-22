Підвищення тарифів на газ у Харкові вже з травня 2025 року спричинить зростання витрат для мешканців багатоквартирних будинків, повідомляє Politeka.

Причина — запровадження окремої плати за технічне обслуговування газових мереж, що додасть до звичних комунальних платіжок ще одну — третю — складову, інформує компанія «Газмережі».

Йдеться про нову обов’язкову плату за перевірку стану внутрішньобудинкових газових мереж, яка проводиться для забезпечення безпеки користування газом у багатоповерхівках. За даними компанії, такі перевірки є критично важливими, адже виявляють витоки газу, несправності та інші загрози для мешканців.

Частота техоглядів залежатиме від віку будинку: якщо йому менше ніж 25 років — перевірка здійснюватиметься раз на 5 років, якщо понад 25 років — раз на 3 роки. Витрати на ці послуги будуть розподілятись між мешканцями будинку, тому з травня харків’яни отримають нові рахунки з додатковими сумами.

Підвищення тарифів на газ у Харкові обґрунтовується необхідністю гарантувати стабільність та безпеку газопостачання. Фахівці наголошують: без планових перевірок існує ризик аварій і порушень у роботі мереж. Тож споживачам варто вже зараз враховувати додаткові витрати у своєму бюджеті.

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