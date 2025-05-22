Повышение тарифов на газ в Харькове уже с мая 2025 года повлечет за собой рост расходов для жильцов многоквартирных домов, сообщает Politeka.

Причина – введение отдельной платы за техническое обслуживание газовых сетей, что прибавит к привычным коммунальным платежам еще одну – третью – составляющую, информирует компания «Газсети».

Речь идет о новой обязательной плате за проверку состояния внутридомовых газовых сетей, которая проводится для обеспечения безопасности пользования газом в многоэтажках. По данным компании, такие проверки критически важны, ведь выявляют утечки газа, неисправности и другие угрозы для жителей.

Частота техосмотров будет зависеть от возраста дома: если ему меньше 25 лет — проверка будет осуществляться раз в 5 лет, если более 25 лет — раз в 3 года. Расходы на эти услуги будут распределяться между жильцами дома, поэтому с мая харьковчане получат новые счета с дополнительными суммами.

Повышение тарифов на газ в Харькове обосновывается необходимостью гарантировать стабильность и безопасность газоснабжения. Специалисты отмечают, что без плановых проверок существует риск аварий и нарушений в работе сетей. Так что потребителям стоит уже сейчас учитывать дополнительные расходы в своем бюджете.

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