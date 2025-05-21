На фоні подорожчання продуктів в Полтаві зростає попит на дешевші аналоги та власні торгові марки.

Подорожчання продуктів в Полтаві набуває все більшої актуальності — за останній місяць зросли в ціні майже всі основні категорії харчових товарів, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Мінфін», цінники зросли на макарони, олію, молоко, рибу та хліб.

Найбільше додали в ціні короп — плюс 20 гривень за кілограм, та соняшникова олія «Олейна», яка подорожчала на 4,67 грн за 850 мл. Також зросла вартість молока «Яготинське» — на 3,22, а пшеничний хліб у нарізці подорожчав на 5,85 за буханець.

Середній цінник на макарони пір’я досягла 35,23 грн/кг, що на 40 копійок більше, ніж минулого місяця. У великих торгових мережах ціни суттєво відрізняються: наприклад, у Metro макарони коштують 29,90 гривень, а в Auchan — 44. Хліб у Novus — 47,49, хоча ще в квітні середня ціна була на рівні 41,53.

У магазинах мережі АТБ в Полтаві зафіксовано такі розцінки на популярні продукти: молоко ультрапастеризоване «Своя Лінія» (0,9 кг, 1%) пропонують за 40,90 грн, макарони De Luxe Foods&Goods Selected (спіралі, 0,5 кг) — 53,50. Олія «Щедрий Дар» (850 мл) коштує 79,21 гривень, а філе масляної риби (150 г) — 136,80.

Подорожчання продуктів в Полтаві змушує покупців ретельно стежити за акціями та знижками, щоб зменшити щоденні витрати.

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