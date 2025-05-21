На фоне подорожания продуктов в Полтаве растет спрос на более дешевые аналоги и собственные торговые марки.

Подорожание продуктов в Полтаве приобретает все большую актуальность - за последний месяц выросли в цене почти все основные категории продовольственных товаров, сообщает Politeka.

По данным портала «Минфин», ценники выросли на макароны, растительное масло, молоко, рыбу и хлеб.

Больше всего прибавили в цене карп — плюс 20 гривен за килограмм, и подсолнечное масло «Олейна», подорожавшее на 4,67 грн за 850 мл. Также возросла стоимость молока "Яготинское" - на 3,22, а пшеничный хлеб в нарезке подорожал на 5,85 за буханку.

Средний ценник на макароны перьев достигла 35,23 грн/кг, что на 40 копеек больше, чем в прошлом месяце. В крупных торговых сетях цены существенно отличаются: например, у Metro макароны стоят 29,90 гривен, а в Auchan – 44. Хлеб у Novus – 47,49, хотя еще в апреле средняя цена была на уровне 41,53.

В магазинах сети АТБ в Полтаве зафиксированы следующие расценки на популярные продукты: ультрапастеризованное молоко «Своя Линия» (0,9 кг, 1%) предлагают за 40,90 грн, макароны De Luxe Foods&Goods Selected (спирали, 0,5 кг) — 53,50. Масло «Щедрый Дар» (850 мл) стоит 79,21 гривен, а филе масляной рыбы (150 г) – 136,80.

Подорожание продуктов в Полтаве заставляет покупателей тщательно следить за акциями и скидками, чтобы снизить ежедневные расходы.

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