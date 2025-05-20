Люди, які втікали від війни з рідних міст повинні знати нові правила призначення субсидії для ВПО в Харкові, тож розповідаємо детальніше.

У травні вже можна оформити субсидії для ВПО в Харкові навіть на одну кімнату, якщо є договір оренди, повідомляє Politeka.

Як інформує юристка громадської організації "Донбас SOS" Наталія Юрлова, крім того, з'явилася можливість самостійно розрахувати розмір допомоги. За її словами, зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів від 11 квітня 2025 року.

Один із ключових моментів полягає в тому, що переселенець може скористатися лише однією державною програмою. Якщо людина отримує субсидії для ВПО в Харкові, вона не може одночасно користуватися програмою "Прихисток".

Серед важливих змін є також можливість орендувати не всю квартиру, а лише частину житлового приміщення. Наприклад, кімнату. Головне, щоб у договорі оренди було чітко вказано, яка саме площа передається в користування.

Також дозволили використовувати власний варіант договору оренди. Тепер орендар і орендодавець не зобов’язані користуватись типовим шаблоном. Якщо власник житла не претендує на податкову компенсацію, його присутність при подачі документів не є обов’язковою. Подати заяву на субсидії для ВПО в Харкові можна у відділенні Пенсійного фонду, через онлайн-сервіси або у Центрі надання адмінпослуг.

Юристка зауважила, що формулу розрахунку підтримки також переглянули. Вона тепер передбачає обов’язковий платіж від самого орендаря. Це означає, що наймач сплачуватиме мінімальну частину вартості житла, а держава покриватиме решту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: хто може отримати більше у Харкові.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців у Харкові: кому готові надати безкоштовне житло та платити від 12500 грн, перелік вакансій.