Люди, которые бежали от войны из родных городов, должны знать новые правила назначения субсидии для ВПЛ в Харькове, поэтому рассказываем подробнее.

В мае уже можно оформить субсидии для ВПЛ в Харькове даже на одну комнату, если есть договор аренды, сообщает Politeka.

Как сообщает юрист общественной организации "Донбасс SOS" Наталья Юрлова, кроме того, появилась возможность самостоятельно рассчитать размер помощи. По ее словам, изменения утверждены постановлением Кабинета Министров от 11 апреля 2025 года.

Один из ключевых моментов в том, что переселенец может воспользоваться только одной государственной программой. Если человек получает субсидии для ВПЛ в Харькове, он не может одновременно пользоваться программой "Убежище".

Среди важных изменений есть возможность арендовать не всю квартиру, а лишь часть жилого помещения. К примеру, комнату. Главное, чтобы в договоре аренды было четко указано, какая площадь передается в пользование.

Также разрешили использовать свой вариант договора аренды. Теперь арендатор и арендодатель не обязаны использовать типичный шаблон. Если собственник жилья не претендует на налоговую компенсацию, его присутствие при подаче документов не обязательно. Подать заявление на субсидии для ВПЛ в Харькове можно в отделении Пенсионного фонда, через онлайн-сервисы или в Центре предоставления админуслуг.

Юрист отметила, что формулу расчета поддержки также пересмотрели. Теперь она предусматривает обязательный платеж от самого арендатора. Это значит, что наниматель будет платить минимальную часть стоимости жилья, а государство будет покрывать все остальное.

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