Подорожчання продуктів у Харкові за останній місяць стало помітним як у великих торгових мережах, так і в локальних магазинах, повідомляє Politeka.

За даними порталу "Мінфін", зростання вартості зафіксоване на базові товари — макарони, олію, молоко, рибу та хліб.

Ціна макаронів пір'я в середньому по Україні зросла з 34,83 грн/кг до 35,23. В «Ашані» 1 кг коштує 44 гривні, у Novus — 31,79, а найдешевше в Metro — 29,90. У харківській мережі «Рост» вермішель La' Pasta (400 г) пропонують за 37,40 грн, що еквівалентно 93,50 за кг — значно вище середньої ціни.

Соняшникова олія "Олейна" (850 мл) подорожчала на 4,67 гривні — до 79,95. В «Ашані» вона найдешевша — 74,90. У харківських магазинах доступна пресована версія 0,5 л продається за 46,50 (еквівалент 79,00/850 мл).

Молоко "Яготинське" 2,6% у середньому коштує 57,35 грн, у місцевому маркеті дешевше, але з іншим брендом — Mileko 1% за 37,06.

Короп живий подорожчав на 20 гривень — до 168,05 за кг. У «Рост» продають стейк коропа по 276,20 кілограм. Хліб пшеничний нарізка у Novus вже коштує 47,49, а в місцевих маркетах зерновий ваговий хліб — 52,50 кіло.

Отже, подорожчання продуктів у Харкові підтверджується як загальноукраїнськими, так і локальними цінами — зростання торкнулося всіх основних категорій.

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