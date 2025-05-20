Подорожание продуктов в Харькове за последний месяц стало заметно как в крупных торговых сетях, так и в локальных магазинах, сообщает Politeka.

По данным портала "Минфин", рост стоимости зафиксирован на базовые товары - макароны, масло, молоко, рыбу и хлеб.

Цена макарон перьев в среднем по Украине выросла с 34,83 ​​грн/кг до 35,23. В «Ашане» 1 кг стоит 44 гривны, у Novus – 31,79, а самое дешевое в Metro – 29,90. В харьковской сети "Рост" вермишель La' Pasta (400 г) предлагают за 37,40 грн, что эквивалентно 93,50 за кг - значительно выше средней цены.

Подсолнечное масло "Олейна" (850 мл) подорожало на 4,67 гривны - до 79,95. В «Ашане» она самая дешевая – 74,90. В харьковских магазинах доступная прессованная версия 0,5л продается за 46,50 (эквивалент 79,00/850 мл).

Молоко "Яготинское" 2,6% в среднем стоит 57,35 грн, в местном маркете дешевле, но с другим брендом - Mileko 1% за 37,06.

Карп живой подорожал на 20 гривен - до 168,05 за кг. В «Росте» продают стейк карпа по 276,20 килограмм. Хлеб пшеничный вырезка у Novus уже стоит 47,49, а в местных маркетах зерновой весовой хлеб — 52,50 кило.

Следовательно, подорожание продуктов в Харькове подтверждается как общеукраинскими, так и локальными ценами — рост затронул все основные категории.

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