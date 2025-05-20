Пенсія у Вінниці могла залишитися недосяжною для жінки, яка звернулася до Пенсійного фонду з проханням оформити виплати за віком.

Пенсія у Вінниці не призначалася через виправлення дати народження громадянки, яке не було оформлене належним чином, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Літинського районного суду міста, через цю формальність вона ризикувала втратити право на частину стажу, а отже й на пенсію в Вінниці.

Громадянка подала заяву до Літинського сервісного центру, де розглянули її документи. Працівники Пенсійного фонду виявили, що на титульній сторінці трудової книжки змінено рік народження. Виправлення було, але без печатки чи підпису.

Саме тому частину періодів роботи вирішили не зараховувати до страхового стажу. В результаті їй відмовили в призначенні пенсії у Вінниці.

Щоб розв’язати цю проблему, жінка намагалася зібрати довідки або інші документи, які підтверджували б її трудовий шлях. Проте зіштовхнулася з труднощами. Підприємство, де вона колись працювала, давно закрилось. Архіви не збереглися.

Внести зміни до трудової або відновити втрачені документи виявилось неможливо. Зрештою вона звернулась до суду з проханням встановити юридичний факт належності їй цієї трудової книжки. І тут судді розібралися в ситуації.

Було враховано, що записи вносяться не самою особою, а відповідальними працівниками підприємств. Тож людина не може відповідати за кожен формальний недолік у заповненні документа. Також суд відзначив, що жодного шахрайства або навмисного введення в оману в діях жінки не було.

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