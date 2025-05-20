Пенсия в Виннице могла остаться недостижимой для женщины, обратившейся в Пенсионный фонд с просьбой оформить выплаты по возрасту.

Пенсия в Виннице не назначалась из-за исправления даты рождения гражданки, которая не была оформлена должным образом, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Литинского районного суда города, из-за этой формальности она рисковала потерять право на часть стажа, а значит и на пенсию в Виннице.

Гражданка подала заявление в Литинский сервисный центр, где рассмотрели ее документы. Сотрудники Пенсионного фонда обнаружили, что на титульной странице трудовой книжки изменен год рождения. Исправление было, но без печати или подписи.

Именно поэтому часть периодов работы решили не относиться к страховому стажу. В результате ей было отказано в назначении пенсии в Виннице.

Чтобы решить эту проблему, женщина пыталась собрать справки или другие документы, подтверждающие ее трудовой путь. Однако столкнулась с трудом. Предприятие, где она когда-то работала, давно закрылось. Архивы не сохранились.

Внести изменения в трудовую или восстановить утраченные документы оказалось невозможно. В конце концов, она обратилась в суд с просьбой установить юридический факт принадлежности ей этой трудовой книжки. И тут судьи разобрались в ситуации.

Было учтено, что записи вносятся не лицом, а ответственными работниками предприятий. Так что человек не может отвечать за каждый формальный недостаток в заполнении документа. Также суд отметил, что никакого мошенничества или умышленного введения в заблуждение в действиях женщины не было.

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