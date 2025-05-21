Усі пункти гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтаві діють на постійній основі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у кількох пунктах, де мешканці можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, засоби гігієни, дитяче харчування та інші необхідні речі, повідомляє Politeka.net.

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Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Котляревського, що розташована за адресою вулиця Небесної Сотні, 17, надає допомогу щодня з дев’ятої ранку до шостої вечора. Тут можна отримати одяг, взуття, засоби гігієни та дитяче харчування. Контактний телефон – 050 305 1949.

У пункті «Тепла кофта» на вулиці Соборності, 43 також щоденно з 10:00 до 17:00 видають одяг, взуття та постільну білизну. Звернутися можна за номером 098 411 7038.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві також надається у благодійному фонді «Карітас», що працює за адресою вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Пункт відкритий у будні з 10:00 до 15:00. Контактний телефон – 099 487 7277.

Біля Свято-Успенського кафедрального собору, що на Соборному майдані, встановлено велику палатку, де щодня з 9:00 до 17:00 можна отримати одяг та навіть дитячі візочки.

У приміщенні Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади на майдані Незалежності, 5 працює штаб гуманітарної допомоги. Тут видають речі, дитяче харчування, молочні суміші, засоби гігієни та інші речі першої потреби. Центр відкритий у будні з 9:00 до 16:00.

Усі пункти гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтаві діють на постійній основі й покликані підтримати тих, хто потребує допомоги в непростий час.

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