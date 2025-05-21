Все пункты гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве действуют на постоянной основе.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в нескольких пунктах, где жители могут бесплатно получить одежду, обувь, средства гигиены, детское питание и другие необходимые вещи, сообщает Politeka.net.

Мы собрали полезные телефоны и адреса местных хабов.

Полтавская областная универсальная научная библиотека имени Ивана Котляревского, расположенная по адресу улица Небесной Сотни, 17, оказывает поддержку ежедневно с девяти утра до шести вечера. Здесь можно получить одежду, обувь, средства гигиены и детское питание. Контактный телефон – 050 305 1949.

В пункте «Теплая кофта» на улице Соборности, 43 также ежедневно с 10:00 до 17:00 выдают одежду, обувь и постельное белье. Обратиться можно по номеру 0984117038.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве также оказывается в благотворительном фонде «Каритас» , работающей по адресу улица Филиппа Орлика, 20/1. Пункт открыт по будням с 10:00 до 15:00. Контактный телефон – 099 487 7277.

Возле Свято-Успенского кафедрального собора на Соборной площади установлена ​​большая палатка, где ежедневно с 9:00 до 17:00 можно получить одежду и даже детские коляски.

В помещении Центра культуры и досуга Полтавской городской территориальной громады на майдане Незалежности, 5 работает штаб гуманитарки. Здесь выдают вещи, детское питание, молочные смеси, гигиенические средства и другие вещи первой потребности. Центр открыт по будням с 9:00 до 16:00.

Все пункты гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве действуют на постоянной основе и призваны поддержать тех, кто нуждается в поддержки в непростое время.

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