Робота для пенсіонерів в Полтаві більше не звучить як щось незвичне і все більше роботодавців обирають людей з життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів в Полтаві передбачає, що у місті з’являється все більше роботодавців, які не проти співпраці з людьми поважного віку, повідомляє Politeka.

Як видно із сайту jooble.org, робота для пенсіонерів в Полтаві є для тих, хто хоче йти на повний день, і для тих, хто готовий долучатися до справи час від часу.

На одному з виробництв відкрита вакансія фрезерувальника. І, що цікаво, компанія готова розглядати кандидатів без досвіду, навіть жінок. Заробітна плата коливається від 18 до 30 тисяч гривень.

Якщо є технічна освіта, уважність і бажання працювати руками, ця робота для пенсіонерів в Полтаві може стати чудовою можливістю залишатися в русі й водночас мати гідний дохід.

Ще один напрям - агросектор. Шукають менеджерів з продажу засобів захисту рослин та мікродобрив. У пріоритеті кандидати з агрономічною освітою, але головне це комунікабельність, відповідальність і вміння домовлятися.

Вітається наявність власної мережі покупців, адже це пришвидшує результат. Тут йдеться вже про серйозні цифри: 50 тисяч гривень на місяць. І при цьому не обов’язково працювати в офісі.

У тій же аграрній галузі є ще одна цікава пропозиція - менеджер із закупівлі та продажу зернових. Тут потрібна людина з розумінням ринку, яка знає, як і де знайти вигідну ціну, вміє вести діалог і не боїться домовлятися. Платити обіцяють також 50 000.

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