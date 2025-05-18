Українцям розповіли, як оформити одноразову матеріальну допомогу у Полтаві, відомо, що для цього потрібно.

У травні 2025 року мешканці Полтави, які постраждали від війни або є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), мають можливість отримати одноразову матеріальну допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Politeka.

Реєстрацію та подання заявок координує благодійний фонд «Право на захист» .

Кожен заявник може отримати 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців, що в сумі становить 10 800 грн на одну особу. Ця сума базується на мінімальному споживчому кошику та надається одноразово.

Подати заявку можуть особи, які відповідають наступним критеріям:

Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Полтави протягом останніх шести місяців.

Особи, які повернулися до місця постійного проживання в Україні після вимушеного переміщення.

Дохід на одного члена родини менше 5 400 грн.

Не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН або інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців .

Для подачі заявки необхідно надати:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

Довідку ВПО (якщо є).

Документи, що підтверджують складні життєві обставини (медичні висновки, акти тощо).

Реквізити банківського рахунку для отримання виплати .

У Полтаві пункт збору даних розташований за адресою: вул. Володимира Козака, 14. Прийом заявок здійснюється за попереднім електронним записом через офіційну форму. Графік роботи та актуальна інформація публікуються в офіційному Telegram-каналі програми.

Уникайте шахрайських схем: реєстрація здійснюється лише через офіційні канали.

Якщо у вашій родині є особи з обмеженою мобільністю, можлива реєстрація без їх присутності за наявності відповідної медичної довідки.

У разі виникнення запитань звертайтеся на гарячу лінію БФ «Право на захист» за номером 0800 307 711.

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