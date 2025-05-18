У травні 2025 року мешканці Полтави, які постраждали від війни або є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), мають можливість отримати одноразову матеріальну допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Politeka.
Реєстрацію та подання заявок координує благодійний фонд «Право на захист» .
Кожен заявник може отримати 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців, що в сумі становить 10 800 грн на одну особу. Ця сума базується на мінімальному споживчому кошику та надається одноразово.
Подати заявку можуть особи, які відповідають наступним критеріям:
Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Полтави протягом останніх шести місяців.
Особи, які повернулися до місця постійного проживання в Україні після вимушеного переміщення.
Дохід на одного члена родини менше 5 400 грн.
Не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН або інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців .
Для подачі заявки необхідно надати:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код (РНОКПП).
- Свідоцтва про народження дітей (за наявності).
- Довідку ВПО (якщо є).
- Документи, що підтверджують складні життєві обставини (медичні висновки, акти тощо).
- Реквізити банківського рахунку для отримання виплати .
У Полтаві пункт збору даних розташований за адресою: вул. Володимира Козака, 14. Прийом заявок здійснюється за попереднім електронним записом через офіційну форму. Графік роботи та актуальна інформація публікуються в офіційному Telegram-каналі програми.
Уникайте шахрайських схем: реєстрація здійснюється лише через офіційні канали.
Якщо у вашій родині є особи з обмеженою мобільністю, можлива реєстрація без їх присутності за наявності відповідної медичної довідки.
У разі виникнення запитань звертайтеся на гарячу лінію БФ «Право на захист» за номером 0800 307 711.
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