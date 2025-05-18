Украинцам рассказали, как оформить одноразовую материальную помощь в Полтаве, известно, что для этого нужно.

В мае 2025 года жители Полтавы, пострадавшие от войны или внутренне перемещенные лица (ВПЛ), имеют возможность получить одноразовую материальную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает Politeka.

Регистрацию и подачу заявок координирует благотворительный фонд «Право на защиту».

Каждый заявитель может получить 3 600 грн. в месяц в течение трех месяцев, что в сумме составляет 10 800 грн. на одного человека. Эта сумма базируется на минимальной потребительской корзине и предоставляется единовременно.

Подать заявку могут лица, отвечающие следующим критериям:

Внутри перемещены лица, которые переехали в Полтаву за последние шесть месяцев.

Лица, вернувшиеся к месту жительства в Украине после вынужденного перемещения.

Доход на одного члена семьи менее 5400 грн.

Не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других международных организаций в течение последних трех месяцев.

Для подачи заявки необходимо предоставить:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код (РНОКПП).

Свидетельства о рождении детей (при наличии).

Справку ВПЛ (если есть).

Документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства (медицинские заключения, акты и т.п.).

Реквизиты банковского счета для получения выплаты.

В Полтаве пункт сбора данных расположен по адресу ул. Владимира Козака, 14. Прием заявок осуществляется по предварительной электронной записи через официальную форму. График работы и актуальная информация публикуются в официальном Telegram канале программы.

Избегайте мошеннических схем: регистрация производится только через официальные каналы.

Если в вашей семье есть лица с ограниченной мобильностью, возможна регистрация без присутствия соответствующей медицинской справки.

При возникновении вопросов обращайтесь на горячую линию БФ «Право на защиту» по номеру 0800 307 711.

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