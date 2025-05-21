Работа для пенсионеров в Полтаве больше не звучит как нечто необычное и все больше работодателей выбирают людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Полтаве предусматривает, что в городе появляется все больше работодателей, которые не против сотрудничества с людьми преклонных лет, сообщает Politeka.

Как видно из сайта jooble.org, работа для пенсионеров в Полтаве есть для тех, кто хочет идти на полный день, и для тех, кто готов приобщаться к делу время от времени.

На одном из производств открыта вакансия фрезеровщика. И что интересно, компания готова рассматривать кандидатов без опыта, даже женщин. Зарплата колеблется от 18 до 30 тысяч гривен.

Если есть техническое образование, внимательность и желание работать руками, эта работа для пенсионеров в Полтаве может стать прекрасной возможностью оставаться в движении и иметь достойный доход.

Еще одно направление – агросектор. Ищут менеджеров по продаже средств защиты растений и микроудобрений. В приоритете кандидаты с агрономическим образованием, но главное – это коммуникабельность, ответственность и умение договариваться.

Приветствуется наличие собственной сети покупателей, это ускоряет результат. Здесь речь идет уже о серьезных цифрах: 50 тысяч гривен в месяц. И при этом не обязательно работать в офисе.

В той же аграрной отрасли есть еще одно интересное предложение – менеджер по закупке и продаже зерновых. Здесь нужен человек с пониманием рынка, знающий, как и где найти выгодную цену, умеет вести диалог и не боится договариваться. Платить обещают также 50 тысяч.

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