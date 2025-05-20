Робота для пенсіонерів у Харкові завжди є і це вже давно не про одні лише копійки та важку працю, тож розповідаємо про варіанти.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає пропозиції з офіційним працевлаштуванням, гнучким графіком та повагою до досвіду, ровідомляє Politeka.

Якщо є сили і бажання залишатися в русі, можна легко знайти справу до душі, тож показуємо доступні пропозиції на платформі robota.ua.

На одну з вакансій запрошують водія категорії Е. Зарплата стартує від п’ятнадцяти тисяч гривень і може сягати двадцяти п’яти залежно від завантаженості та відповідальності. Шукають людину, яка добре орієнтується в технічній частині автотранспорту, без шкідливих звичок і з бажанням старатися.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові - вихователь у дитячому розвиваючому клубі. Це часткова зайнятість, з понеділка по п’ятницю, з тринадцятої до вісімнадцятої. Ідеально підійде тим, хто любить дітей. Освіта у сфері педагогіки або психології буде вагомою перевагою.

Роботодавці розглядають також студентів старших курсів. До обов’язків входить організація занять, контроль за режимом дня, спілкування з батьками, а також підтримання порядку. Обіцяють сім тисяч гривень зарплати і додаткові премії за результатами.

Ще одна доступна робота для пенсіонерів у Харкові - менеджер по спілкуанню з клієнтами у бюро перекладів. Це праця в комфортному офісі в самому центрі міста. Шукають людину з відповідальністю, бажано з освітою у сфері права, філології або педагогіки. Вітається грамотна українська мова, а знання англійської стане плюсом.

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