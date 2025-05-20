Работа для пенсионеров в Харькове всегда есть и это уже давно не об одних копейках и тяжелом труде, поэтому рассказываем о вариантах.

Работа для пенсионеров в Харькове предусматривает предложения с официальным трудоустройством, гибким графиком и уважением к опыту, сообщает Politeka.

Если есть силы и желание оставаться в движении, можно легко найти дело по душе и показываем доступные предложения на платформе robota.ua.

На одну из вакансий приглашают водителя категории Е. Зарплата стартует от пятнадцати тысяч гривен и может достигать двадцати пяти в зависимости от загруженности и ответственности. Ищут человека, хорошо ориентирующегося в технической части автотранспорта, без вредных привычек и с желанием стараться.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове – воспитатель в детском развивающем клубе. Это частичная занятость, с понедельника по пятницу, с тринадцатого до восемнадцатого. Идеально подойдет любящим детей. Образование в сфере педагогики или психологии будет весомым преимуществом.

Работодатели рассматривают также студентов старших курсов. В обязанности входит организация занятий, контроль за режимом дня, общение с родителями, а также поддержание порядка. Обещают семь тысяч гривен зарплаты и дополнительные премии по результатам.

Еще одна доступная работа для пенсионеров в Харькове – менеджер по общению с клиентами в бюро переводов. Это труд в комфортабельном офисе в самом центре города. Ищут человека с ответственностью, желательно с образованием в области права, филологии или педагогики. Приветствуется грамотный украинский язык, а знание английского станет плюсом.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой.

Также Politeka писала, Пенсия на Харьковской области: выплаты выросли, сколько теперь выплачивают пенсионерам.

Как сообщала Politeka, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают хорошую работу с немалой оплатой, заплатят 20 тысяч.