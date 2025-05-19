Дефіцит продуктів в Харкові торкнеться низки товарів, проте він не буде тотальним.

Дефіцит продуктів в Харкові може статися через весняні приморозки, які спостерігалися у квітні, вони завдали відчутного удару по врожаю, повідомляє Politeka.net.

Про це попередив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дефіцит продуктів в Харкові торкнеться фруктів. За словами експерта, найбільше постраждали абрикоси й персики — саме вони виявилися найвразливішими до холодів. Морози, які прийшли в середині квітня, спричинили значні пошкодження цвітучих дерев.

Щодо яблук, то їхня доля наразі лишається невизначеною. Залежно від району, втрати можуть бути різними, тому більш точна картина сформується пізніше.

Утім, дещо оптимістичніше виглядає ситуація з виноградом. Оскільки ця культура розвивається пізніше, квітневі морози майже не вплинули на її стан.

Так, через квітневі заморозки в Україні очікується значне скорочення врожаю абрикосів, персиків, черешень і вишень – до 50-60%, що призведе до зростання цін на ці фрукти. Попри втрати, тотального дефіциту продуктів в Харкові не передбачається. Основні потреби буде покрито завдяки імпорту, однак ціна продукції залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках.

«Скоріш за все, українці будуть купувати імпортні абрикоси, сливи, персики, черешні й виноград. Наскільки вони будуть доступні — визначить вартість закупівель за кордоном», — підсумував експерт.

Для споживачів це означає одне: кісточкові фрукти влітку можуть істотно подорожчати. Імпорт завжди дорожчий за локальну продукцію, тому на полицях буде менше українських фруктів і більше дорогого імпорту.

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