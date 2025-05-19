Дефицит продуктов в Харькове коснется ряда товаров, однако он не будет тотальным.

Дефицит продуктов в Харькове может произойти из-за наблюдавшихся в апреле весенних заморозков, они нанесли ощутимый удар по урожаю, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Дефицит продуктов в Харькове коснется фруктов. По словам эксперта, больше всего пострадали абрикосы и персики — именно они оказались самыми уязвимыми к холодам. Морозы, пришедшие в середине апреля, повлекли за собой значительные повреждения цветущих деревьев.

Что касается яблок, то их судьба остается неопределенной. В зависимости от района, потери могут быть разными, поэтому более точная картина сформируется позже.

Впрочем, несколько более оптимистично выглядит ситуация с виноградом. Поскольку эта культура развивается позже, апрельские морозы почти не повлияли на ее состояние.

Так, из-за апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая абрикосов, персиков, черешней и вишен – до 50-60%, что приведет к росту цен на эти фрукты. Несмотря на потери, тотальный дефицит продуктов в Харькове не предвидится. Основные потребности будут покрыты благодаря импорту, однако цена продукции будет зависеть от ситуации на внешних рынках.

«Скорее всего, украинцы будут покупать импортные абрикосы, сливы, персики, черешню и виноград. Насколько они будут доступны – определит стоимость закупок за границей», – подытожил эксперт.

Для потребителей это означает одно: косточковые фрукты летом могут значительно подорожать. Импорт всегда дороже локальной продукции, поэтому на полках будет меньше украинских фруктов и более дорогого импорта.

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